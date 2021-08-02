محافظ الشرقية..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر أبراش مشتول السوق / منيا القمح بمسافة 1.6 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الترفيق من غاز ومياه شرب وصرف صحي وإتصالات وكهرباء ووضع طبقة الأساس تمهيداً لأعمال الرصف ورفع الكفاءة بوضع طبقة اسفلت بسمك 6سم طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في استيعاب حجم حركة النقل المتزايدة تيسيراً على المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصة في أوقات الذروة.

شدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف والتطوير وإلزامها بالجدول الزمني لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطريق وكذلك الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالطريق.

يذكر أن طريق 39 مشتول السوق / منيا القمح والممتد من منيا القمح وصولاً لكوبري الصحافة بمشتول السوق بطول 27 كم تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف 15 كم كمرحلة أولى وكذلك الإنتهاء من رصف مسافة 6 كم بخطة رصف العام الماضي وتم إدراج المسافة المتبقية بطول 6 كم بخطة رصف العام المالي الحالي.

وعلي جانب أخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من ترعة 4 البطيخ بطول 4.800 كم بنطاق هندسة ري فاقوس وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة وتحقيق أقصى إستفادة من مياه الري وحفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين .

شدد المحافظ على ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ، لافتاً إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقري المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع .

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال تطهير ترعة 4 البطيخ بطول 4.800 كم والتي تخدم زمام 1800 فدان أرض زراعية بمركز فاقوس تأتي ضمن جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية حيث يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تطهير وتكريك مسافة 4.200 كم ومتبق مسافة 600 متر فقط باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات الإدارة المركزية للري والمواد المائية بالشرقية والوحدات المحلية والقروية التابعة لمركز فاقوس لنقل مخلفات أعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولاً بأول .

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه يتم تطهير ترعة 4 البطيخ بمركز فاقوس 3 مرات سنويا ميكانيكى باستخدام حفارين على الجسور وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية بالمنطقة ، مناشداً المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهاية الترع ، لافتاً إلى أن قانون البيئة يقضي بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجاري المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه ، والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.