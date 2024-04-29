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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربه بالنار.. عاطل ينهى حياة آخر بالإسماعيلية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطل – مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق خرطوش بالبطن وتوفى متأثراً بإصابته. 

بالإنتقال وبسؤال عمه (عامل – مقيم بدائرة المركز) إتهم (عاطل - مقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه نجل شقيقه من (فرد محلى) مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط المتهم ، والسلاح المستخدم فى الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق عيار نارى الاسماعيلية الامن العام قطاع الأمن العام وزارة الداخلية

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