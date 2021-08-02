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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبيرة التغذية تكشف فائدة التوت لخسارة الجسم |فيديو

خبيرة تغذية
خبيرة تغذية

قالت بسمة الملا خبيرة التغذية إن التوت يتميز بعدم وجود أى نسبة سكر بداخله مقارنة بالفواكه الأخرى التى تحتوى على الفراكتوز الذى يدخل فى الكبد ، لافتة إلى انه بمجرد دخول الدهون فى الكبد تذهب بعضه إلى عضلات الجسم ثم البطن وإليها إلى الأرداف .


وأوضحت خبيرة التغذية ، خلال تقديمها حلقتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أن التوت الفاكهة الوحيدة التى تعالج الدهون الثلاثية  فى الكبد لافتة إلى أنه بمجرد حرق الدهون ينتج عنها العضل والذى يقوم بشد الجسم ويقوى الجهاز المناعى .

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن " الاكاى بيرى " مشروب التوت البرى فيه 7 فيتامينات  ومنها عائلة 12 وفيتامين ب ، د ، سى ، مغناسيوم وهم المسئولون عن حرق الدهون الثلاثية فى الكبد ، لافتة إلى أن حرق الدهون يتطلب فى البداية حرق الدهون فى الكبد ثم العضل ويأتى بعدها تخسيس الوزن .


وكانت قد صرحت خبيرة التغذية فى تصريحات سابقة أن معدلات مرض السمنة يشكل زيادة ملحوظة بين الأفراد حاليأ حتى وإن كان الشخص نحيف فإنه قد يكون يعانى من دهون بمنطقة البطن والأرداف .


واضافت  أن السمنة المفرطة تتطلب بدورها نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.

 

ونوهت بأن كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على اختلافات في النظام على فترات متفاوتة، وذلك لكي يكون  فعالا مع المريض.


السمنة المفرطة تتطلب بدورها نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم. 

خبيرة التغذية عضلات الجسم حرق الدهون الدهون الثلاثية منطقة البطن السمنة المفرطة

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