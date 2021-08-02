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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. حقيقة دعم ترامب لداعش وتوفيره ملاذا آمنا للتنظيم

ترامب
ترامب

بعد أسابيع قليلة من إطلاقها ، غمرت شبكة جيتر  الاجتماعية المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالدعاية الإرهابية التي ينشرها مؤيدو تنظيم داعش، وفقًا لصحيفة بوليتيكو .

 

الشبكة الاجتماعية -  التي بدأها قبل شهر أعضاء من الدائرة المقربة من الرئيس السابق دونالد ترامب  - تعرضت لرتل من المواد ذات الصلة بالمتطرفين، بما في ذلك مقاطع فيديو مصورة لقطع الرؤوس ، وبوستات تروج للعنف ضد الغرب ، وحتى صور متشددين يعدمون ترامب في بذلة برتقالية مماثلة لتلك المستخدمة في خليج جوانتانامو.

 

ويمثل الانتشار السريع لمثل هذه المواد إحراجًا لمنصة ترامب، يتمثل في توفير ملاذ آمن للمتطرفين عبر الإنترنت .

 

ويسلط ذلك الضوء على التحديات التي تواجه ترامب وأتباعه في أعقاب حظره من منصات وسائل التواصل الاجتماعي السائدة في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير  التي تعرض لها في الكابيتول هيل.

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قال مصطفى عياد ، المدير التنفيذي لإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في معهد الحوار الاستراتيجي ، وهو مركز أبحاث يتتبع التطرف عبر الإنترنت ، والذي اكتشف حسابات المتطرفين وشارك النتائج مع صحيفة بوليتيكو  :" يظهر أن منصة ترامب  يريد المتطرفون التواجد عليها، حيث لا يوجد ما لا يقل عن 15 حسابًا عليها".

 

وكان ما وفر فرصة لوصول المتطرفين لمنصة ترامب، هو  إنها لا توفر الوصول إلى بياناتها لتتبع الأشخاص.


وجدت بوليتيكو  ما لا يقل عن 250 حسابًا تم نشرها بانتظام على المنصة منذ أوائل يوليو.

 

في الأشهر التي تلت طرده من موقع تويتر وإيقافه عن فيسبوك ، سعى ترامب إلى طرق بديلة للتعامل مع قاعدته على الإنترنت.


بينما انتقل أنصاره إلى مواقع أخرى على الإنترنت - بما في ذلك شبكة التواصل الاجتماعي Parler ، حيث يمكنهم التعبير عن أنفسهم دون مواجهة تدقيق متزايد - توقفت جهود ترامب الخاصة لإنشاء منصة على الإنترنت.

 

في مايو ، أطلق ترامب مدونة، ولكن تمت إزالتها بعد أسابيع فقط وسط سخرية واسعة النطاق.

حتى الآن ، تعد منصة جيتر GETTR  أعلى منصة لتجمع مؤيدي ترامب، نظرًا للأسماء التي تقف وراءها: جيسون ميلر ، المتحدث السابق باسم ترامب ، وهو الرئيس التنفيذي للموقع، والموقع ممول جزئيًا من قبل مايلز جو ، الشريك التجاري لترامب سابقا، والمستشار ستيف بانون.

 

أما ترامب نفسه فليس مشاركًا بشكل مباشر في المنصة ، كما أنه لم يوقع رسميًا على أن تكون المنصة باسمه .

 

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