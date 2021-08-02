أزهري: هذه الصدقة تطفىء غضب الله.. فيديو

قال الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، إن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار، لافتا إلى أن الصدقة لا يتخطاها القدر وصدقة السر تطفىء غضب الله، والصدقات من أسباب مغفرة الذنوب.

وأضاف رضا خلال لقائه في برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه نشوى مصطفى على قناة "صدى البلد 2"، أن الصدقات تجعل الإنسان من الأتقياء ومن المحسنين، وعلى قدر النية يكون الإحسان، لافتا إلى أن الصدقة يجب أن تكون خالصة لوجه الله.



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قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، إن الإيمان متعلق بالقلب والقلب محل نظر الرب، مضيفا أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلا للقلب.



وأضاف الشيخ محمد رضا، في حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الاثنين، أنه إذا كان الإنسان صاحب قلب رحيم رقيق ينظر إلي المولى عز وجل، متابعا أنه إذا توفر في الإنسان الإيمان رق قلبه.

وتابع الداعية الإسلامي الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، أن الله جل جلالة ينظر للقلب والإنسان إذا رضي الله عنه شغله بذكره، والإنسان لما يكثر الذكر وجميع الطاعات يكون قلبه معلق بالله عز وجل.

