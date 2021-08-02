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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

استعدادا لمواجهة المحلة.. الزمالك يفوز على مياه البحيرة بسباعية نظيفة

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك على مياه البحيرة بسبعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة ٥ من ضربة رأسية بعد ركنية متقنة من أحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة ٣٣ خرج محمود علاء بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إراحته وشارك حسام عبد المجيد بدلا منه.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل، حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة ٤٢ من انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد ومروان حمدي وأحمد زكي بدلا من: محمود عبد الرحيم جنش وحمزة المثلوثي وأيمن حفني وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري ومحمد عبد الشافي.

كما دفع الجهاز الفني بمحمد حمدي بدلا من محمد عبد الغني في الدقيقة ٦٢.. ثم سجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٦٥ من ضربة رأسية، قبل أن يضيف إسلام جابر الهدف الرابع في الدقيقة ٦٩ بعدما تلقى تمريرة متقنة من شيكابالا.

وفي الدقيقة ٧٥ أضاف إسلام جابر الهدف الخامس للأبيض والثاني له بعدما تلقى عرضية من شيكابالا حولها في الشباك، وأضاف مروان حمدي الهدف السادس للزمالك والثاني له في الدقيقة ٨٢ بعدما تلقى تمريرة متقنة من حميد أحداد، قبل أن يحرز أحمد زكي الهدف السابع في الدقيقة ٨٧ من متابعة لضربة جزاء أهدرها حميد أحداد، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

نادي الزمالك مياه البحيرة الدوري الممتاز سيف الجزيري أشرف بن شرقي

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