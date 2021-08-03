عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للطرق الوعرة .. BMW Z4 تحصل على ترقيات قوية | صور

للطرق الوعرة .. BMW
للطرق الوعرة .. BMW Z4 تحصل على ترقيات قوية

تعتبر النسخة BMW Z4 واحدة من السيارات المميزة و التي تنطلق من داخل اورقة الصانع البافاري المخضرم، حيث اكتسبت شهرة واسعة عبر اطلالتها الانسيابية إلى جانب الأداء الرياضي و مفهوم الكوبية، بالإضافة إلى التقنيات الداخلية المستخدمة، و التي تظهر من خلال مقصورة القيادة، و أنظمة المكابح المتطورة و برامج التحكم و الرفاهية.

و يبدو أن عشاق هذه النسخة و محبي التعديلات، على موعد جديد بإطلالة قوية، حيث تمتعت النسخة BMW Z4 بانفراده جديدة، تجعلها تتخلى عن التصميم المعهود و تخوض منافسة قوية عبر تصميمها الجديد المطور من قبل MAXXFISH 7، بعد أن تمتعت بتصميم مبهر يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، و ذلك بفضل العديد من المقاومات.

تجهيزات النسخة BMW Z4 المعدلة

دعمت السيارة BMW Z4 بعجلات ذات نقشات غائرة و بارزة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، طراز Toyo Open Country A T بتنسيق 235/65، مدعومة بجنوط Black Rhino  ذات تصميم هندسي مميز يبلغ قياسها 17 بوصة، بينما جاءت بمفهوم رباعي الأداء لمخارج العادم، و شبكات تهوية خلفية مع مساحة مخصصة لاصطفاف العجلات البديلة، تسمح لوضع اطارين من هذا القياس.

تستمد السيارة BMW Z4 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 334 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 355 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 6 غيارات.

كما تضم عجلة قيادة متعددة المهام تحمل علامة M  المميزة، مع عدادات ثنائية الأداء، و مكيف هواء أوتوماتيكي، بينما تأتي مقدمة السيارة بمظهر مرتفع نسبة إلى أنظمة التعليق المستخدمة، و منظومة اضاءة رباعية الأداء، بالإضافة إلى كشاف اضاءة كبير الحجم يرتكز في الناحية العلوية من سقف السيارة.

BMW السيارات MAXXFISH النسخة BMW Z4 المعدلة

ترشيحاتنا

أولمبياد طوكيو.. كيشو يطيح ببطل كوريا ويتأهل لمواجهة أرمينيا في ربع نهائي المصارعة

أستاذ طب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في الاعتداء على زوجها

الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا المحلية

أولمبياد طوكيو.. محمد مصطفى يهزم بطل بيلاروسيا ويصعد لربع نهائي منافسات المصارعة

باحث سياسي: "النهضة" تحاول تمثيل دور الضحية لاستعطاف الشارع التونسي

سر الحالة النفسية السيئة للفنانة دلال عبد العزيز بسبب سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

شاهد... تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي | لهذا السبب

فقد الوعى.. تفاصيل مرض بيومى فؤاد فى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ