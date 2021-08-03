للطرق الوعرة .. BMW Z4 تحصل على ترقيات قوية | صور

تعتبر النسخة BMW Z4 واحدة من السيارات المميزة و التي تنطلق من داخل اورقة الصانع البافاري المخضرم، حيث اكتسبت شهرة واسعة عبر اطلالتها الانسيابية إلى جانب الأداء الرياضي و مفهوم الكوبية، بالإضافة إلى التقنيات الداخلية المستخدمة، و التي تظهر من خلال مقصورة القيادة، و أنظمة المكابح المتطورة و برامج التحكم و الرفاهية.

و يبدو أن عشاق هذه النسخة و محبي التعديلات، على موعد جديد بإطلالة قوية، حيث تمتعت النسخة BMW Z4 بانفراده جديدة، تجعلها تتخلى عن التصميم المعهود و تخوض منافسة قوية عبر تصميمها الجديد المطور من قبل MAXXFISH 7، بعد أن تمتعت بتصميم مبهر يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، و ذلك بفضل العديد من المقاومات.

تجهيزات النسخة BMW Z4 المعدلة

دعمت السيارة BMW Z4 بعجلات ذات نقشات غائرة و بارزة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، طراز Toyo Open Country A T بتنسيق 235/65، مدعومة بجنوط Black Rhino ذات تصميم هندسي مميز يبلغ قياسها 17 بوصة، بينما جاءت بمفهوم رباعي الأداء لمخارج العادم، و شبكات تهوية خلفية مع مساحة مخصصة لاصطفاف العجلات البديلة، تسمح لوضع اطارين من هذا القياس.

تستمد السيارة BMW Z4 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 334 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 355 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 6 غيارات.

كما تضم عجلة قيادة متعددة المهام تحمل علامة M المميزة، مع عدادات ثنائية الأداء، و مكيف هواء أوتوماتيكي، بينما تأتي مقدمة السيارة بمظهر مرتفع نسبة إلى أنظمة التعليق المستخدمة، و منظومة اضاءة رباعية الأداء، بالإضافة إلى كشاف اضاءة كبير الحجم يرتكز في الناحية العلوية من سقف السيارة.