بعد مكالمة 15 دقيقة .. ميدو يكشف تفاصيل واقعة عبد الرحمن مجدي مع فتاة اليابان

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن بيان اتحاد الكرة بإيقاف عبد الرحمن مجدي أزعجه جدا، لأنه يمس سمعة ومستقبل لاعب مميز وصغير في السن.

وأضاف ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس المذاع على قناة النهار :" بيان اتحاد الكرة بإيقاف عبد الرحمن مجدي "أزعجني" جدا، لأنه يمس سمعة ومستقبل لاعب مميز وصغير في السن، لماذا خرج هذا البيان في التوقيت الحالي ولم يتم الإعلان عنه فور حدوث الواقعة.

وأكمل :" تحدثت مع عبدالرحمن مجدي بعد بيان اتحاد الكرة لمدة أكثر من 15 دقيقة للتأكد من حقيقة الأزمة وعلمت أن أحد الفتيات اليابانية العاملة بفندق إقامة المنتخب الوطني دخلت لتنظيف الغرفة التي يتواجد بها عبد الرحمن مع عمار حمدي، وبالصدفة تم إغلاق باب الغرفة، فقام عبد الرحمن بإعطاءها "بقشيش" بقيمة 200 جنيه مصري، فلم تفهمه، وحدث سوء تفاهم، فاتهمته بالتحرش، وحدثت أزمة كبيرة بالفندق وصلت إلي التحقيق بأحد الأقسام في وجود أحمد مجاهد".

وأردف:" تم التحقيق مع عبد الرحمن مجدي وعمار حمدي في قضية التحرش بفتاة يابانية بفندق إقامة المنتخب الوطني بطوكيو، وتبين أن الموضوع "سوء فهم"، وتم إغلاق هذا الملف تماما في اليابان.. واللاعب تعجب بعد ذلك من بيان اتحاد الكرة بإيقافه عقب العودة لمصر".

وتساءل ميدو :"هل إذا كان عبد الرحمن مجدي لاعبا بالأهلي أو الزمالك لتم التشهير به في قضية تم إغلاقها تماما في اليابان؟ لو كان اللاعب مذنب بالفعل لما عاد لمصر من الأساس".

واختتم :" قضية عبد الرحمن مجدي لم تكن الأزمة الوحيدة للمنتخب الأوليمبي في طوكيو، أزمة صلاح محسن تطورت عقب مباراة استراليا، بالإضافة لمشكلة تخص شارة القيادة".

وأتم :"عبد الرحمن مجدي سيذهب لتحقيق اتحاد الكرة وسيتم تبرئته من الواقعة المنسوبة إليه لأنها لم تحدث بالفعل، فلماذا تم التشهير به؟ وعندما حدثت أزمة شبيهة ل"فودين وجرينوود" بمعسكر منتخب إنجلترا تم إنهاءها تماما في نفس اليوم".

