حقيقة عرض إنبي لـ مروان محسن

كشف حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبي حقيقة تقديم النادي البترولى عرضا لـ مروان محسن لاعب الأهلي استعدادا لضمة خلال الانتقالات الصيفية.

وأكد حلمي طولان خلال تصريحات تليفزيونية، عدم طلبه ضم مروان محسن لاعب الأهلي خلال الانتقالات .

وحذر حلمي طولان من ضغط المباريات في بطولة الدوري، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على منتخب مصر في التصفيات الإفريقية.

الدورى المصري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد الجديدة للجولات المتبقية بعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، مرة أخرى بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق، تأجيل الدوري لحين نهاية مشوار المنتخب الأولمبي.

وودع منتخب مصر الأولمبي "طوكيو 2020" بعد الخسارة بهدف من البرازيل في ربع النهائي.



وكشف الجدول الجديد موعد مؤجلات الأهلي، وتأجيل مباراة الزمالك وأسوان في مسابقة كأس مصر دور نصف النهائي.

وجاء جدول مباريات الأهلي والزمالك على النحو التالي:

4 أغسطس:

وادي دجلة والأهلي (الأهلي WE السلام الساعة 9.00 مساءً).

7 أغسطس:

غزل المحلة والزمالك (الإسكندرية الساعة 7.00 مساءً).

الأهلي وسيراميكا كليوباترا (الأهلي WE السلام 9 مساءً).

10 أغسطس:

الإتحاد السكندري والزمالك (الإسكندرية 9 مساءً).

11 أغسطس:

الأهلي والإسماعيلي (الإسكندرية 9 مساءً).

14 أغسطس:

الإسماعيلي والزمالك (الإسماعيلية 7 مساءً).

الأهلي وإنبي (الأهلي WE السلام 9 مساءً).

17 أغسطس:

طلائع الجيش والأهلي (الجيش في السويس 9 مساءً).

الزمالك ووادي دجلة (استاد القاهرة 9 مساءً).

20 أغسطس:

سيراميكا كليوباترا والزمالك (السويس الجديد 9 مساءً).

الأهلي والمصري (الإسكندرية 9 مساءً).

23-24 أغسطس:

الجونة والأهلي (خالد بشارة).

الزمالك والإنتاج الحربي (استاد القاهرة).

26-27 أغسطس:

الأهلي وأسوان (الأهلي WE السلام).

البنك الأهلي والزمالك (بترو سبورت).