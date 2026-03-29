إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط / القاهرة الزراعي أمام قرية الحواتكه بمركز منفلوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي ما أسفر عن إصابة احمد.ع.ع 26 عاما، وفاطمه.ص.س 40 عامًا، وغانم.ع م 37 عاما، وملك.ع ف 18 عاما، وعادل.م.ح 39 عاما، ومحي.ب.ع 57 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج ، وجاري تحرير المحضر والعرض على النيابة