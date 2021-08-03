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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. الجهاز الفني الجديد لنادي زد

زد
زد

كشف مصدر مطلع داخل نادي زد، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني. 

وجاء الجهاز الفني الجديد للفريق، كالتالي: “مدير الكرة وليد صلاح الدين، مدير فني إسماعيل يوسف، مدرب عام أيمن عبد العزيز، مدرب أحمد سمير، مدرب حراس وليد إبراهيم، المدير الإداري مشهور التوني”.

وكان نادي زد، أنهي الموسم الماضي في دوري القسم الثاني، محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 39 نقطة. 

جدير بالذكر، أن الأندية التي صعدت للدوري الممتاز الموسم المقبل، هي الشرقية للدخان من مجموعة الصعيد، وكوكاكولا من مجموعة القاهرة، وفاركو من مجموعة بحري.

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