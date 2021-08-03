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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: الصناعات الغذائية أساس الأمن القومى الشامل

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: “إننا اليوم ونحن فى هذا المقام نشهد افتتاح صرح عظيم يعتبر إضافة حقيقية لقدرة الدولة فى الصناعات الغذائية، وهى أساس الأمن القومى الشامل”.

 

وأضاف “المصيلحى”، خلال كلمته المذاعة اليوم، الثلاثاء، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات فى محافظة المنوفية وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أن استراتيجية الدولة اعتمدت فى الحفاظ على الاحتياط الاستراتيجى على 3 محاور رئيسية، ومحور ضمان استراتيجى لا يقل عن 3 أشهر.

 

وأشار إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار عدالة توزيع هذه المنافذ فى جميع أنحاء الجمهورية، وإتاحة التمويل اللازم الذى زاد على 1.8 مليار دولار حتى هذا الوقت لتوفير هذه السلع.

 

وأوضح أن القمح هو السلعة الأساسية التى تغطي احتياجات أكثر من 70% من المجتمع المصرى، وتتم زيادة الصوامع التخزينية، ورفع هذه السعة حتى 5 ملايين طن، والتوجيه بإنشاء 60 صومعة أخرى.

علي المصيلحي وزير التموين الأمن القومي القمح السلعة الاساسية

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التموين: الصناعات الغذائية أساس الأمن القومى الشامل

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