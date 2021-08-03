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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القابضة للمياه .. حصول خدمة عملاء مياه القاهرة على شهادة الآيزو

صدى البلد

 

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة الاهتمام بتطوير إدارات خدمة العملاء والتي تتعامل مباشرة مع المواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكرم المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطاع الإعلام وخدمة العملاء برئاسة هشام حسن بالشركة عقب تجديد اعتماد مواصفة الأيزو بالقطاع 9001-2015 فى مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء-الخط الساخن125.

أكد المهندس مصطفى الشيمى، أن الاهتمام بالمواطن وتقديم أفضل خدمة له تبدأ من قطاع الاعلام والعلاقات العامة وخدمة العملاء باعتبارهم أول من يلتقي المواطن الباحث عن الخدمة أو تقديم الدعم له فى بحث الشكوى الخاصة به والتواصل معه حتى التأكد من حل الشكوى مشيرا ان حصول القطاع على شهادة الايزو يعتبر وثيقة نجاح أخرى تضاف لإنجازات الشركة.

وأشاد فريق عمل الشركة المانحة بأداء منظومة عمل قطاع الإعلام وخدمة العملاء وأكد مسئولي الشركة أنهم لم يواجهوا أى صعوبات فى التأهيل نظراً لأن القطاع يعتمد فى تنفيذ جميع المهام والإجراءات نماذج معتمدة لتوثيق جميع الإجراءات والأنشطة.

كما سلمت الشركة المؤهِلة المهندس مصطفى الشيمى وقطاع خدمة العملاء دروع التميز تقديرا للمجهودات التى تحققت فى هذا القطاع.

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