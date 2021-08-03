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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غموض قبالة ساحل الإمارات..فقدان السيطرة على 4 سفن وأنباء عن عملية اختطاف

صدى البلد

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن الحادث الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر "اختطافاً محتملاً".

 

وبحسب "رويترز"، أصدرت الوكالة تحذيراً للسفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة، على بعد حوالي 60 ميلاً بحرياً شرق إمارة الفجيرة.

 

وأضافت أنها تحقق وتدقق في المعلومات المتداولة الآن.

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وأصدرت أربع سفن على الأقل تحذيرات بأنها فقدت السيطرة على توجيهها. وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الطبيعة الدقيقة للحادث لم تتضح بعد.

 

وأوضحت الوكالة أن الناقلات الأربع هي، "كوين إيماثا" و"جولدن بريليانت" و"جيج بوجا" و"ابس"، مشيرة إلى أن السفن أصدرت التحذيرات في الوقت نفسه تقريبا.

 

وانتشرت صورة ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية للناقلة جولدن بريليانت التي تحمل علم سنغافورة، والتي قالت وسائل إعلام إيرانية أنها كانت في حوزة إسرائيل.

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