عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج عن السيطرة..انفجار لغم بحري قبالة ساحل الإمارات وناقلة نفط في مأزق

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام متعددة بوقوع حادث بحري قبالة ساحل الإمارات وخليج عمان.

 

وقالت قناة "الشرق" السعودية نقلا عن مواقع مراقبة الطائرات إن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني تتجه إلى منطقة الحادث في خليج عُمان.

بريطانيا تحذر السفن المارة بالخليج العربي قبالة سواحل الإمارات.. اعرف السبب

العاهل البحريني : ننسق مع الإمارات لحماية الملاحة الدولية من أي تهديدات

وذكر موقع خرائط عالمي أن ناقلة النفط "جولدن بريليانت" التي ترفع علم سنغافورة تواجه ظرفا غير اعتيادي في خليج عُمان.

 

وأضافت مواقع مراقبة حركة الملاحة أن العديد من السفن التي ترفع علم بريطانيا غيَّرت مسارها في خليج عُمان.

 

وقالت إدارة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا(UKMTO)، اليوم الثلاثاء، إنها على علم بوقوع "حادثة" ليست قرصنة قبالة ساحل الفجيرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونصح إشعار التحذير، بناءً على مصدر ثالث، السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.

 

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن هجوما جديداً على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة الفجيرة.

 

وذكرت وكالة "رويترز" إن سفينة جولدن بريليانت في خليج عمان خارجة عن السيطرة.

 

وقالت قناة "العربية" إن ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة تعرضت لحادث "غير معروف" في خليج عمان.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هجوماً وقع على ناقلة قبالة سواحل الفجيرة.

 

وزعمت قناة "فيلق القدس" ووكلة "فارس"الإيرانية أن السفينة جولدن بريليانت اصطدمت بلغم بحري قبالة الفجيرة.

الامارات عمان جولدن بريليانت سنغافورة بريطانيا

ترشيحاتنا

تفاصيل رسالة الرئيس السيسي لـ قيس سعيد

إسبانيا تخطف فوزا قاتلا من اليابان.. وتتأهل لمواجهة البرازيل في نهائي طوكيو

إغلاق مبنى البنتاجون بسبب إطلاق نار .. وأنباء عن وقوع إصابات.. فيديو

محمد سند نجم اليد بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد: لا تهاون أمام فرنسا

العملات الرقمية المشفرة.. كيف تعمل وأهم 5 عملات حاليا؟

رئيس الوزراء يفتتح مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للرقابة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

الرئيس السيسى: حصة مصر من مياه النيل لن تقل

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

شعبة المخابز: تحريك سعر رغيف الخبز صائب مليون بالمائة.. وتوقعات الزيادة 10 قروش

زيادة سعر رغيف العيش .. لماذا اتخذ السيسي القرار الصعب ؟

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

فيديو

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ