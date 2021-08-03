العاهل البحريني : ننسق مع الإمارات لحماية الملاحة الدولية من أي تهديدات

كشف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن المملكة تنسق مع الإمارات لحماية الملاحة الدولية من أي تهديدات .

وبحسب موقع العربية ، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما وصل إليه التعاون والعمل المشترك من مستوى متميز وسبل تنميته في جميع المجالات بما يحقق تطلعاتهما نحو التقدم والتنمية ومصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى اليوم الثلاثاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق ــ الذي يضم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ــ في قصر الصخير.

وذلك بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.