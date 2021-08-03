القومية للفنون الشعبية تبدأ حفلاتها فى صيف الإنتاج الثقافى.. بعد غد

تبدأ الفرقة القومية للفنون الشعبية فى تقديم حفلاتها ضمن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، وذلك فى الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من أروع استعراضاتها الفنية التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، من خلال ١٠ حفلات فى الفترة من ٥ حتى ١٤ أغسطس الجارى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسي.

ويواصل نجوم السيرك القومى بإشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى، تقديم فقراتهم ببرنامج القطاع حتى ٤ أغسطس الجارى، ثم يستأنف حفلاته بالبرنامج اعتبارا من ١٥ أغسطس الجارى حتى ١ سبتمبر المقبل، كما تواصل الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بإشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، تقديم حفلاتها ببرنامج القطاع من أغانى الطرب الشعبى الأصيل بمصاحبة الآلات الشرقية من المزمار والربابة والطبل البلدى، حتى ٤ أغسطس الجارى.

يشار إلى أن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع.