زمان كنت باخد رغيف جبنة.. أحمد موسى: نظام حديث لتغذية طلاب المدارس

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات، إن الرئيس السيسي تحدث اليوم عن أهمية توفير الوجبة المدرسية للطلاب.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ":" لما كنت في المدرسة كنت احصل على وجبة عبارة عن رغيف عيش وجبنة أو حلاوة او مربى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بعد إجراء مسح على الطلاب تم اكتشاف أعداد كبيرة من الطلاب يعانون من السمنة والانيميا والتقزم وذلك بسبب عدم توافر تغذية سليمة للطلاب ".

وأكمل موسى :" تم الاتفاق على توفير وجبات غذائية للطلاب تضم العناصر الغذائية اللازمة للطلاب ، وقديما كان يتم التعاقد مع شركات ومصانع خاصة لتوفير الوجبات للطلاب ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" يتم العمل حاليا على نظام حديث لتغذية الطلاب في المدارس، وبناء عليه تم افتتاح المدينة الصناعية الغذائية لتوفير وجبات غذائية لـ 13 مليون طالب ولن يكون هناك وجبة موحدة للطلاب ولكن سيتم توزيع الوجبات وفق حالة كل طالب الصحية ".



توجيه الرئيس السيسي برفع سعر رغيف الخبز المدعم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن 20 رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم..



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، "ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنويا على الدولة 8 مليارات جنيه، متابعا: "الفلوس دي هنجيبها منين؟".



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "عاوزين ننجب اطفال كتير أم أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد، نحن نمتلك 3.4 طالب لديه أعباء على قلبه من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".



ولفت الرئيس السيسي "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالى لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".



يستعرض صدى البلد تفاصيل إنتاج رغيف الخبز في منظومة دعم الخبز بالأرقام التالية:



سعر تكلفة رغيف الخبز الواحد حوالي 65 قرشا

تتحمل الدولة 60 قرشا مقابل إنتاج كل رغيف

سعر بيع الرغيف 5 قروش

يدفع المواطن 25 قرشا فقط مقابل حصته من الخبز يوميا

20 رغيفا مدعما يساوي سعر سيجارة واحدة

تدعم الدولة حصة الفرد من الخبز بقيمة 3 جنيهات لكل 5 أرغفة يوميا

تبلغ فاتورة دعم الخبز نحو 53 مليار جنيه

تستورد مصر حوالي 14 مليون طن قمح سنويا

تشتري وزارة التموين القمح المحلي من المزارعين بقيمة 15 مليار جنيه