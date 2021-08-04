قبل زيارة رئيس الوزراء بساعات.. تعرف على مجمع الورش الحرفية بالإسماعيلية|صور

يجري، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، زيارة ميدانية لمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد الذى جرى تنفيذه جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل.



وجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بالمساحة المخصصة له داخل نطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانًا بما يوازى 105000 متر مربع.

يتضمن المجمع إقامة 264 ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية إضافة إلى 70 محلًا تجاريًا متنوع الأنشطة و7 كافتيريات ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبنى إدارى.

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 100 مليون جنيه، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالى للإسماعيلية.

وكان اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، قد شدد على جميع ممثلى الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ آليات التعامل فى إدارة المشروع وكيفية تنفيذ المستهدف له لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل المدينة ووسط الكتلة السكنية إلى الموقع الجديد وسرعة إنهاء المشروع فى التوقيت المحدد له لا سيما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية والإنشاءات.

وطال هذا المشروع انتظار تحقيقه لسنوات طويلة حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى وحماية البيئة.



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