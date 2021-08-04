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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 محل تشارك في الأوكازيون الصيفي.. وحملات يومية لمراقبة السلع والأسعار

الأوكازيون
الأوكازيون

تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحلات التي شاركت ‏في الأوكازيون الصيفي.

وأكد التقرير الوارد من القطاع ان عدد المحلات المشاركة ‏في الأوكازيون وصل إلى 400 محل في اليوم الثاني.

وأضاف قطاع ‏التجارة الداخلية، أنه تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والقطاع ‏لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون للتأكد من جودتها وإعلان ‏الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.‏

كما أن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يوميا مع المديريات لتسيير حملات على ‏المحلات المشاركة، وان توجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل حصول المحال ‏علي أذون المشاركة في الاوكازيون، ينفذ علي الارض بكل مديرية ويتم ‏متابعة ذلك يومياً.

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وأشار الاستاذ احمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة انه تلقى تقريراً من المركز الاعلامي حول اقبال المواطنين علي المحال ‏المشاركة في الاوكازيون وأكد التقرير الوارد الية من المركز الاعلامي ‏وجود اقبال ملحوظ علي المحال التجارية المشاركة وأشار التقرير الوارد ‏اليه ان التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة في الاوكازيون تبدء من ‏‏10% وتصل الي الـ 50% ببعض المحال التجارية وكشف التقرير الوراد ‏اليه من مدير المركز الاعلامي الأستاذ / رمضان الشحات، الي ان ‏المواطنون قد اثنو علي بدء الاوكازيون بعد، مشيرين الي انهم يستفيديون من التخفيضات الموجودة به وتزيد ‏من قدرتهم الشرائية ايضاً.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخية بوزارة التموين، إن الوزارة تقوم بعمل الاوكازيون مرتين في العام، الأول تصفية صيفية والثاني تصفية شتوية ، مؤكدا ان الأوكازيون الصيفي بدأ الاثنين بناء علي تعليمات وزير التموين .

وأضاف في تصريحات سابقة له، أن المحال يجب عليها وضع أسعار السلع قبل الاوكازيون وبعده حتى يظهر للمواطن قيمة التخفيض، وتابع رئيس قطاع التجارة الداخية بوزارة التموين، ان ملابس الاطفال في الاوكازيون يصل تخفيضها إلى 50%.

وأشار خليل إلى أن الأوكازيون يعطي فرصة ذهبية للمواطنين من خلال الحصول على احتياجاتهم المختلفة بتخفيضات عالية جدا ، مؤكدا على جودة السلع التي يقدمها الاوكازيون الصيفي الجديد.

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