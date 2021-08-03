العملات الرقمية المشفرة.. كيف تعمل وأهم 5 عملات حاليا؟

شهد سوق العملات الرقمية تحقيق مكاسب قياسية بنهاية الأسبوع المنصرم، وذلك رغم أن العملات الرقمية قد شهدت موجة خسائر مُنيت بها سوق العملات الرقمية منذ أبريل الماضي، وذلك بحسب أخر تطورات سوق العملات الرقمية عالميا.

العملات الرقمية

وأتت تلك المكاسب بينما لا تزال تواجه سوق العملات الرقمية حملات تضييق واسعة تُهدد مسارها، في ظل مواقف دول بعينها، من بينها الصين ودول أوروبية، فضلاً عن المواقف المعلنة من قبل عديد من كبار المستثمرين في العملات الرقمية ، والتي تؤثر بشكل أساسي على مستقبل العملات الرقمية والتي شهدت في الشهور الماضية نزيفاً متواصلاً وصدمات عديدة.

أنواع العملات الرقمية

ويتسائل الكثيرين عن أنواع العملات الرقمية حيث أن عالم العملات الرقمية المُشفرة عالم متنوع بشكل كبير، ويوجد حاليًا أكثر من أنواع العملات الرقمية أكثر من 1600 عملة مشفرة مدرجة في البورصات الرئيسية والمتوسطة الحجم والمتخصصة.

ومن بين أنواع العملات الرقمية المشفرة، يظل البيتكوين Bitcoin والإيثيريم Ethereum العملتان الأكثر شيوعًا، ومؤخرا أيضا بين أنواع العملات الرقمية تحسن وضع الريبل Ripple (XRP) في السنوات القليلة الماضية، وأصبح من بين أشهر ثلاث عملات.

العملات الرقمية

أفضل العملات الرقمية

وبالحديث عن أفضل العملات الرقمية فبعد البيتكوين والإيثريم يأتي الريبل كواحد من أفضل العملات الرقمية

وتتغير قيمة العملات بقائمة أفضل العملات الرقمية حيب الإقبال عليها وتداولها، إلا أنه مؤخرا فأن 5 أفضل العملات الرقمية في الأرباح حاليا فجاءت كالأتي، "ميس تشاين" و"وي ون ورلد" و"مكافي" و"بوم إم بي" و"تي أو إس".

العملات الرقمية الجديدة 2021

وسجلت 5 عملات رقمية مكاسب صاروخية خلال الساعات القليلة الماضية، لتعتلي قائمة الأكثر قوة بين العملات الرقمية الجديدة 2021 حيث سجلت 5 عملات خسائر صادمة، بينها عملة هوى سعرها إلى مستوى "صفر".

ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، وأيضا العملات الرقمية الجديدة 2021 فقد تصدرت عملة "ميس تشاين" قائمة العملات التي سجلت ارتفاعات صاروخية خلال الأيام الماضية بعدما قفزت بنسبة 407%، وفي المركز الثاني حلت عملة "وي ون ورلد" التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 199%، وحلت عملة "مكافي" في المركز الثالث بين أكبر العملات الرقمية التي حققت ارتفاعات قياسية بعدما قفز سعرها بنسبة 195%، فيما جاءت عملة "بوم إم بي" في المركز الرابع بعدما قفزت بنسبة 190%، بينما سجلت عملة "تي أو إس" التي حلت في المركز الخامس بين أكبر العملات ارتفاعاً بمكاسب نسبتها 95.6% .

خسائر العملات الرقمية

وفي المقابل بقائمة خسائر العملات الرقمية ، فقد تصدرت عملة "إيفي" قائمة خسائر العملات الرقمية بشكل عنيف خلال الساعات الماضية بعدما نزل سعرها إلى مستوى 0.007074 دولار متراجعة بنسبة 83.7%. وحلت عملة "بلاست" في المركز الثاني بعدما تراجعت بنسبة 83.66% ليصل سعرها إل "صفر" على شاشات منصات التداول.

في المركز الثالث جاءت عملة "بي إس إن" التي سجلت تراجعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 73.17% ليصل سعرها في تعاملات اليوم إلى مستوى 0.0003928 دولار، وجاءت عملة "هونور" في المركز الرابع بعدما تراجعت بنسبة 47.75% ليهوي سعرها إلى مستوى 0.5175 دولار. وفي المركز الخامس حلت عملة "كاتيج" التي تكبدت خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 44.75% ليهوي سعرها في تعاملات اليوم إلى مستوى 0.0000001 دولار.

العملات الرقمية

ما هي العملات الرقمية

أما الإجابة عن سؤال ما هي العملات الرقمية فأن العملات الرقمية هي عملات افتراضية أو رقمية مصممة للعمل كوسيلة للتبادل، وهي تستخدم التشفير لتأمين والتحقق من المعاملات وكذلك للسيطرة على إنشاء وحدات جديدة من أي عملة رقمية معينة، وبشكلٍ أساسي، تكون العملات الرقمية إدخالات محدودة في قاعدة بيانات لا يمكن لأحد أن يغيرها إلا إذا تم الوفاء بشروط محددة وذلك هو االرد على سؤال ما هي العملات الرقمية ؟

العملات الرقمية

كيف تعمل العملات الرقمية

أما عن سؤال كيف تعمل العملات الرقمية فأنه يتم إرسال المعاملات بين الأقران باستخدام برمجيات تدعى محافظ العملات المشفرة، ويستخدم العميل الذي أنشأ المعاملة برنامج المحفظة لنقل الرصيد من حساب واحد إلى آخر.

لتحويل الأموال من حساب لآخر من الواجب معرفة كلمة المرور، ويتم تشفير المعاملات التي تتم بين الأقران ثم يتم نشرها على شبكة العملات المشفرة ومن ثم ترتب العمليات ضمن رتل ليتم إضافته لدفتر الحاسابات العام، وتكون المعاملات التي نقوم بها مرئية للجميع وشفافة تمامًا ولكن لا نستطيع معرفة من بدأ بالمعاملة أو من قام بعملية الشراء أو التبادل.

كل معاملة نقوم بها تؤدي إلى سلسلة فريدة من المفاتيح، أيًا كان من يملك سلسلة من المفاتيح فإنه يمتلك مقدارا من العملات الرقمية المرتبطة بهذه المفاتيح أو لا يملك شيئًا إن كانت المحفظة فارغة، وتتم إضافة العديد من المعاملات إلى دفتر االحسابات العام بالتتالي على شكل كتل من قبل المعدّنين وهذا هو السبب وراء تسمية دفتر الحسابات العام والتقنية الكامنة وراءه بسلسلة “الكتل”.