تعيين مسؤول إسرائيلي جديد للارتباط لـ غزة

ذكرت القناة السابعة العبرية، أمس الثلاثاء، أنه جرى تعيين مسؤول جديد للارتباط الإسرائيلي لقطاع غزة.



وبحسب القناة، فإنه تم تعيين "العقيد موشيه تيترو" مسؤولا للارتباط للقطاع، والذي كان مسؤولا لمكتب الارتباط الإسرائيلي في الخليل.



وقال مسؤول الارتباط الإسرائيلي الجديد "إن العمل العسكري و المدني في قطاع غزة متشابكان، وهدفنا هو الأمن لإسرائيل بشكل عام ولسكان قطاع غزة بشكل خاص في ظل واقع سياسي أمني شديد التعقيد" على حد قوله.





من جهته، قال منسق الحكومة الإسرائيلية غسان عليان -الذي حضر مراسم التعيين- "الخطوات المدنية تأتي من فهم للواقع المدني المعقد في قطاع غزة، وأن استمرار تقديم الخطوات المدنية للقطاع مرهون بالحفاظ على الهدوء الأمني".