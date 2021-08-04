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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأسباب أمنية.. رئيس إسرائيل يعمل على توطيد العلاقات مع السودان

رئيس إسرائيل يعمل
رئيس إسرائيل يعمل على توطيد العلاقات مع السودان

أفادت صحيفة "يديعوت احرونوت"، العبرية صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، أجرى هذا الأسبوع محادثات مع المسؤولين في السودان وهنأهم بحلول عيد الأضحى، الذين من جانبهم قاموا بتهنئته على استلامه منصبه الجديد.

وبحسب التقرير، فقد عبر الجانبان عن املهما المضي قدمًا بتوثيق العلاقات بين البلدين والتوصل الى اتفاق سلام بأسرع وقت. 

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة على فحوى المحادثة، بأنها كانت إيجابية وهامة لنسج العلاقات بين الدول، وأعربوا عن رغبتهم بإجراء لقاء بين الطرفين يؤدي الى تسخين في العلاقات. 

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وهذه هي أول محادثات مع مسؤولين سودانيين منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ويشار الى أن البلدين لم يوقعا حتى الآن على اتفاق سلام رسمي منذ إعلان الرئيس ترامب في اكتوبر 2020 عن تطبيع العلاقات بين البلدين. 

وذكر التقرير أن إسرائيل ترى أهمية كبيرة في إقامة العلاقات مع السودان، خصوصًا لأسباب أمنية مرتبطة بمسارات تهريب الأسلحة من إيران الى غزة ولبنان.

إسرائيل السودان تل أبيب الخرطوم التطبيع

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