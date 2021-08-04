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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبيرة تجميل تنصح باستخدام كريم بينكى أثناء الجلوس على الشواطئ| فيديو

خبيرة تجميل
خبيرة تجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن الشمس تعمل على تعجيز البشرة، لافتة إلى أنه لابد من شرب المياه، إلى جانب استخدام كريم بينكى، مؤكدة أن كل ذلك يعمل على مقاومة أشعة الشمس الضارة.

وأضافت  خبيرة تجميل، خلال لقائها مع برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم "بينكي" هو منتج للعائلة، ومناسب لجميع أعمار السيدات، مشيرة إلى أن المنتج يمكن استخدامه من قبل الرجال لعلاج التصبغات.

ونوهت خبيرة تجميل إلى أن صابونة بينكي جيدة جدا، وتساعد على ترطيب جلد البشرة، وهناك 5 أنواع منها، وتعمل على إزالة الرؤوس السوداء، كما أنها تنصح باستخدام كريم بينكى أثناء الجلوس على الشواطئ.

وأوضحت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية، وترميم البشرة، نظرا لما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب.

وأشارت خبيرة تجميل إلى أن المنتج متوفر من خلال الاتصال على أرقام الشركة، ويصل حتى باب البيت.

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