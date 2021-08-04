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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إقبال مواطني الموسكي على قافلة آداب عين شمس لمحو الأمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهدت فعاليات القافلة الثانية التى نظمتها كلية الآداب بجامعة عين شمس لمحو الأمية بحي الموسكي تحت شعار: " نحو مصر خالية من الأمية " إقبالا شديدا من المواطنين ونجاحا كبيرا بالتعاون مع رئاسة حي الموسكي وإدارة تعليم الكبار فرع القاهرة ووحدة تعليم الكبار بالكلية وبدعم من بنك الكساء المصري .

وأعربت ا.د رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنها سعيدة  بالنزول إلى الميدان والوصول إلى المواطنين لتشجيعهم على المشاركة في مشروع محو الأمية بحي الموسكي للمرة الثانية بعد النجاح الكبير للقاقلة الأولى في فبراير الماضي وذلك في إطار تنفيذ مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحو الأمية وكذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة بدمج طلاب الكليات النظرية في مبادرة محو الأمية. وتنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجامعة وإدارة الكلية ولقرار لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة في حل مشكلات المجتمع المصري وبالأخص محو الأمية وتعليم الكبار.


وقد جابت القافلة أرجاء حي الموسكي، مرورًا بالباعة الجائلين، وكذلك سكان الحي والعاملين، ما أسفر عن عمل مئات الامتحانات لتحديد مستوى الدارسين، وكذا التنسيق لعمل فصول تنشيطية لهم، وقد انتهت القافلة بتكريم السادة المواطنين الذين أدوا الامتحانات.


وأشارت" الديدي "إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تسجيل أسماء الطلاب المشاركين ثم الإعلان الصوتي عن القافلة بحي الموسكي  ثم استقبال وتسجيل الحضور من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطلاب.


ثم التحرك الى حي الموسكي والوصول لأول نقطة عمل بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية.


كما ألقى الدكتور محمد قاسم منسق وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية محاضرة عن أساسيات التعامل مع الأميين وشرح لبرنامج القافلة وخطة العمل.


وأوضح ا.د  محمد قاسم أنه تم تقسيم الطلاب إلى ست مجموعات، كل منها باشراف عضو من هيئة التدريس من الكلية. كما تم توزيع المجموعات الست على شوارع الحي المستهدفة، إلى أن تم استقبال الأميين الراغبين في عمل استكتاب لتقسيمهم إلى مجموعات وفقاً لمستواهم ثم توزيعهم على فصول بنظام الحر أو التنشيطي ثم الانتقال إلى نقطة العمل الثانية بتجميع عمال النظافة بالحي لتوعيتهم وعمل استكتاب لهم.


كما تم توزيع المساعدات التشجيعية والملابس المقدمة من بنك الكساء  على المستحقين من المشاركين في الاستكتاب من الأميين.

 

واشار " قاسم " إلى نجاح القافلة في توعية أهالي المنطقة وبخاصة البائعين المتجولين بحي الموسكي بأخطار الأمية ومميزات التعلم اجتماعياً.
كما أسفرت القافلة عن عمل استكتاب لعدد ٤١٢ شخصاً.


أقيمت القافلة تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، وأ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، ا.د عاشور أحمد عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وبإشراف أ.د رشا الديدي وكيل كلية الآداب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، و العميد اركان حرب ماجد السيد أحمد رئيس حي الموسكي، وتنفيذ ا.د. محمد قاسم مدير وحدة محو الأمية بكلية الآداب جامعة عين شمس، ود. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ، ا. نورهان سيد مدير عام فرع القاهره بهيئة تعليم الكبار وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين تضمنوا د . غادة عبد السلام فايد بقسم الآثار (مشرفة طالبات) ود. أماني عبد الرحيم بقسم الإرشاد السياحي،د. دينا صادق سيد بقسم الإرشاد السياحي (مشرفة طالبات)  ، د .روان أحمد عادل بقسم الآثار (مشرفة طالبات ، د .شيماء أحمد (قسم الآثار) ،أ. سعد رزق بقسم التاريخ ، ا. نبيلة سعيد ( المدرس المساعد بقسم علم النفس ) ا. اية رأفت ( المعيدة بقسم علم النفس) وعدد من طلاب الكلية ، وموظفي هيئة تعليم الكبار فرع القاهرة والإدارة التعليمية بحي الموسكي.

اداب عين شمس جامعة عين شمس المجتمع المصري التعاون الامتحانات

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