دبي تستضيف مؤتمر غرف التجارة العالمية نوفمبر المقبل

تستضيف دبي المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الذي ينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة وغرفة دبي خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل تحت شعار " اقتصاد المستقبل : الجيل القادم من غرف التجارة " والذي يستقطب مشاركة واسعة لأكثر من 1200 ممثل عن غرف التجارة من 100 دولة حول العالم .

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة، بما فيها دور التكنولوجيا في تغيير النظام التجاري العالمي وإعادة تشكيل طريقة ممارسة الأعمال، حيث يوفر هذا التجمع العالمي الفرصة للرؤساء وقيادات غرف التجارة والحكومات وقادة الأعمال من أنحاء العالم للتواصل، ومناقشة التحديات والفرص الجديدة الناشئة في مرحلة ما بعد " كوفيد-19 "، بالإضافة إلى الدور الحيوي لغرف التجارة في التكيف مع المتغيرات المتسارعة لأعضائها من المستثمرين، ومجتمعات الأعمال .

وإلى جانب التركيز بشكل أساسي على مواضيع الابتكار، يتناول المؤتمر مجموعة من القضايا المهمة بما فيها ضرورة إعادة تفكير غرف التجارة العالمية في أولوياتها، وإعداد حلول جديدة للتعامل مع التحديدات الحالية.

وسيتم خلال المؤتمر أيضاً مناقشة آليات العمل المتعلقة بتذليل العقبات التجارية وتحقيق الازدهار العالمي، استناداً إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الخاصة برجال الأعمال المشاركين والتي تشمل اجتماعات للأعمال، واستعراض فرص التجارة والاستثمار بدبي، وزيارات ميدانية لمناطق التجارة الحرة في دولة الإمارات، وجولة في معرض إكسبو 2020 دبي وأجنحته المختلفة.

وقال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة إن انعقاد الدورة القادمة من مؤتمر غرف التجارة العالمية يتزامن مع بدء مرحلة التعافي من تداعيات هذا الوضع الاستثنائي الناجم عن اتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أفرز معطيات غير مسبوقة أمام الشركات ساهمت في تشكيل نماذج جديدة للاستثمار والأعمال، خصوصاً مع تسارع عمليات الرقمنة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي لتكون السمة الأبرز أثناء الجائحة.

وأعرب بوعميم عن ثقته بأن المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية سيفتح آفاقاً جديدة ويسلط الضوء على فرص لم تكن موجودة من قبل، مشيرا إلى أهمية تبنى غرف التجارة مقاربة جديدة للمستقبل تقوم على تطوير حلول توفر قيمة مضافة لأعضائها، وتمكنهم في الوقت ذاته من تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدراتهم التنافسية." وأوضح أن زيارة "إكسبو 2020 دبي"، الحدث العالمي المتميز، ستكون جزءاً رئيسياً من أنشطة هذه الدورة، الأمر الذي سيوفر للوفود المشاركة منصة تتيح لها استكشاف فرص النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة." وتشتمل أجندة المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية على مجموعة موضوعات أخرى، بما فيها تحفيز المعرفة والإبداع والابتكار، والعمل الجماعي لتجاوز التحديات الرقمية، وإعادة تصور مستقبل الغرف.

كما سيحتضن المؤتمر جائزة غرف التجارة العالمية، التي تعتبر البرنامج العالمي الوحيد لتكريم وتقدير المشاريع والمبادرات المبتكرة التي اعتمدتها غرف التجارة والصناعة حول العالم.

وتعتبر غرفة التجارة الدولية، التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتأسست في العام 1919، أكبر منظمة تدعم قطاع الأعمال العالمي وتهتم بمصالحه، حيث تمثل أكثر من 45 مليون شركة ومؤسسة في أكثر من 100 دولة حول العالم.