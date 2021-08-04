استشاري: الاهتمام بالوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة

قال الدكتور خالد غزالي استشاري التغذية العلاجية، إن منظومة التخسيس تحتوي على نباتات طبية بنسبة 100% على أعلى درجة من النقاء، موضحا أن المنظومة تحتوي على أخصائيين تغذية لمتابعة الحالة بشكل أسبوعي.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السيدات تهتم بالحفاظ على الوزن بصورة جيدة للغاية عندما يزيد مستواها الاجتماعي، وفقًا للدراسات العالمية.

وأشار استشاري التغذية العلاجية، أن الرجال لا يهتمون بالحفاظ على الوزن، مهما كان مستواهم الاجتماعي، وهذا الأمر خطأ، لأن الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة.

عشب السيليم يغلق شهية مريض السمنة

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يحتوي جسمه على كمية كبيرة جدًا من الدهون، وهذه الدهون تعطل فرز هرمون الشبع، مما يؤدي إلى زيادة تناول الطعام، وبالتالي يزيد الوزن مرة أخرى.

وتابع خالد غزالي ، أن ألياف السيليم طبيعية بنسبة 100% وتعمل على غلق الشهية لمريض السمنة إلى حد كبير، لافتَا إلى أن هذه الألياف تؤدي إلى حالة امتلاء داخل المعدة، وهذا يؤدي إلى الشعور بالشبع، وبالتالي يقل ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، ومع مرور الوقت يحدث خفض في الوزن.

ولفت خالد غزالي ، إلى أن النشويات تتحول إلى جلوكوز داخل الجسم، ولذلك كثرة تناولها ينعكس بالسلب على زيادة الوزن.

ونوه استشاري التغذية العلاجية، إلى أن أعشاب السيليم تؤدي إلى غطاء على النشويات، وبالتالي يمنع الجسم من امتصاص الجلوكوز، وبالتالي لا يتأثر الوزن بتناول هذه النشويات، ولا يحدث زيادة في الوزن.