متحدث مبادرة الإحلال.. بشرى لأصحاب السيارات القديمة.. شاهد

قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات ، إن مبادرة إحلال وتجديد السيارات منذ انطلاقها تستهدف مجموعة كبيرة جدا من الأهداف ومنها توفير وسيلة مواصلات حديثة وملائمة للمواطنين الذى لديهم سيارات قديمة وكانت عديدة المشاكل وتكلف أصحابها مبالغ كثيرة .



وأضاف عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، أن هذه المبادرة تعمل علي تسهيل جميع الإجراءات للمواطنين ومنها الإجراءات المالية والإدارية بالإضافة ألي إمكانية تقسيط سعر السيارة علي 10 سنوات مؤكدا بدأنا في تسليم السيارات لأصحابها المشاركين في المبادرة في شهر أبريل الماضي .



وأوضح عبد الرازق ، نستهدف تسليم 1700 سيارة إلي أصحابها خلال شهر أغسطس الحالي ، مؤكدا أن إجمالي عدد السيارات التي تم تسليمها بمختلف أنواعهم منذ بداية المبادرة حتي الآن 3500 سيارة .

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إحلال السيارات اختياري وليس إجباري على أي مواطن.. تفاصيل

قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات سوف تبدأ في تلقي طلبات إحلال السيارات الميكروباص بداية من الغد، للسيارات الميكروباص التي مر عليها أكثر من 20 عاما .

وأضاف عبد الرازق في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن "إحلال السيارات اختياري وليس إجباريا على أي مواطن".

وتابع:" قانون المرور لا يجبر السيارات الملاكي على تغيير السيارة والمشاركة في مبادرة إحلال السيارات "، مشيرا إلى أنه "لا إحلال حاليا لـ التوك توك ولكن جاري العمل على تقنين وضع التوك توك بالترخيص أولا ".

وقال المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن شروط التقدم مماثلة لإحلال السيارات وهي أن يكون السن ما بين 21 إلى 65 سنة والسيارة يكون مر عليها 20 عاما وتكون السيارة الميكروباص باسم صاحبها والرخصة تكون سارية ، وتكون السيارة الميكروباص متواجدة في محافظات المرحلة الأولى".

ولفت أحمد عبد الرازق إلى أن " سيارات الميكروباص عليها ضمان 60 ألف كيلو ضد أي عيب من عيوب الصناعة والسيارة مجهزة للعمل بالبنزين والغاز الطبيعي ".