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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يلبي رغبة الطفل عبد الله هاشم ويستقبله داخل الأهلي

صدى البلد

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم الأربعاء على استقبال الطفل عبد الله هاشم -من ذوي الهمم- في مقر النادي بالجزيرة، والتقط معه وأسرته العديد من الصور التذكارية.

وحرص محمود الخطيب على استقبال الطفل عبد الله هاشم وتلبية رغبته في زيارة النادي والتقاط الصور التذكارية معه داخل ملعب التتش وأمام دولاب البطولات.

وقام المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، بتوصيل رغبة الطفل وأسرته إلى رئيس النادي الأهلي بعد انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اصطحب المهندس سراج الطفل عبد الله هاشم وأسرته في جولة داخل أروقة النادي، في احتفال مصغر بمناسبة عيد ميلاده.
 

محمود الخطيب عبد الله هاشم النادي الأهلي محمد سراج الدين التواصل الاجتماعي

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