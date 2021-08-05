أعراض تؤكد إصابة طفلك بمرض الضمور العضلي..تعرف عليها

قالت مي حسين، استشاري المخ والأعصاب، وعضو اللجنة العليا للضمور العضلي الشوكي، إن مرض الضمور العضلي الشوكي يحدث نتيجة وجود خلل في البروتين المسئول عن نشاط الخلايا العصبية في العمود الفقري، مسترسلة: عدم وجود البروتين يتسبب في حدوث ضمور وضعف للأعصاب والعضلات.



وأضافت "مي حسين" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten" أن عدم وجود البروتين يتسبب في فقدان الطفل قدرته على الحركة، متابعة: نقص البروتين يتسبب في حدوث خلل في الوظائف التنفسية مما يتسبب في حدوث الوفاة.



وأوضحت أن علاج الضمور العضلي يعمل على تكوين البروتين المفقود، ولهذا يفضل أن يحصل الطفل على العلاج في سن صغير.

ولفتت إلى أن عدد الحالات التي توجهت إلى المستشفيات وصل إلى 1740 حالة، مشدده على أن التأخر في علاج ضمور العضلات يقلل من فرصة الشفاء.



وفيما يخص أعراض ضمور العضلات، شددت على ضرورة متابعة الامهات التطور الحركي للاطفال وحركتهم الطبيعية، مسترسلة: في حالة إصابة الأطفال بإلتهابات مزمنة يجب على الأم التوجه سريعا إلى العيادات الخاصة بضمور العضلات لإجراء الكشف والتأكد من حالة الطفل.

