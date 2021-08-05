البيئة: مطار القاهرة سيمثل نموذجا لتطبيق استدامة البيئة..تفاصيل

روت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل بروتوكول التعاون لتشغيل أنظمة خلايا شمسية بمطار القاهرة، قائلة أن وزارة البيئة تعمل دائما من أجل إنشاء نموذج يعمل على الحد من التلوث البيئي، متابعة: الوزارة تعاونت مع مطار القاهرة من أجل إنشاء مطار صديق للبيئة.



واضافت “ياسمين فؤاد” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن قطاع الطيران المدني من أهم القطاعات التي لها علاقة وثيقة بوزارة البيئة، موضحة: الطائرات تتسبب في إنبعاثات تؤثر على الغلاف الجوي ومن ثم تتسبب تلك الإنبعاثات في ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضحت وزيرة البيئة: أن الوزارة تعاونت مع مطار القاهرة للحد من إصراف في المياة سابقا، ولهذا قررت الوزارة أن تتعاون مع مطار القاهرة للحد من الثلوث وفقدان الطاقة، وذلك من خلال توفير شاشات عرض صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة الشمسية.



ولفتت إلى أن الوزارة عملت على تغير لمبات مطار القاهرة لأخرى موفرة للطاقة، مشدده على أن مطار القاهرة يمثل نموذجا جيدا لتطبيق استدامة البيئة من خلال حوكمة المياه وتوفير شاشات تعتمد على الطاقة النظيفة.





