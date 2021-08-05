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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله الـ 21 .. تعرف على أبرز المحطات في حياة مصطفى متولي

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان مصطفى متولى، الذى  ترك ما يقرب من 110 أعمال فنية متنوعة، والذى اشتهر  ببساطة الأداء الامر الذي منحه قبولا واسعا ومكنه من اقتحام البيوت المصرية والعربية عبر شاشات التليفزيون والسينما، وكذلك من خلال العديد من الأدوار المسرحية.
 

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات في حياة مصطفى متولى ..


-ولد الفنان مصطفى متولي يوم 29 أغسطس عام 1949 بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، تخرج من قسم التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، تزوج من شقيقة الزعيم عادل إمام ولديه ثلاثة أولاد هما (عمر- عصام- عادل).
 


-بدأ الفنان الراحل مصطفى متولي مشواره الفني مبكرًا حيث مارس التمثيل كهواية في المسرح المدرسي وهو لا يزال طفلا، وعقب تخرجه في معهد الفنون المسرحية انضم إلى مسرح الحكيم الذي شارك من خلاله في عده مسرحيات منها “يا سلام سلم..الحيطه بتتكلم”، وغيرها.

-شارك “متولي” بعد ذلك في العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما والتليفزيون والمسرح، وكان قاسمًا مشتركًا في أكثر من عمل مع صهره “عادل إمام” حيث لاقى قبولا جماهيريا واسعا مما شجعه على استكمال مشواره بنجاح وتألق كبير رغم عدم إسناده أدوار البطولة في الكثير من الأعمال.

-ومن أبرز أعماله السينمائية: “جزيرة الشيطان- الإرهابي- الإرهاب والكباب- شمس الزناتي- اللعب مع الكبار- دائرة الانتقام- سلام يا صاحبي- عنتر شايل سيفه- الراقصه والسياسى- بخيت وعديله – المنسي".



-ومن أشهر مسلسلاته التليفزيونية: “بكيزة وزغلول- رأفت الهجان- حياة الجوهري- أم كلثوم- لن أعيش في جلباب أبي- خيوط من ذهب- أوبرا عايدة- هارون الرشيد- عمر بن عبد العزيز- خيوط من ذهب”.

-كما شارك "عادل إمام” معظم مسرحياته، ومنها “الواد سيد الشغال” و”الزعيم” و”بودي جارد” التي انتابه أزمة قلبية مفاجئة عقب انتهائه من عرضها توفي على أثرها 5 أغسطس عام 2000.

الزعيم عادل امام شمس الزناتي سلام يا صاحبي اعمال فنية عمر مصطفى متولي

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