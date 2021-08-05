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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: لا يحق لأحد من خارج اليمن أن يقرر مصيره

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه "لا يحق لأحد من خارج اليمن أن يقرر مصير هذا البلد"، مشيرا إلى أنه "اتضح للعالم أجمع من هو المنتصر الحقيقي في الميدان".

وقال رئيسي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء" إرنا" الرسمية إن "اليمن أصبح اليوم أسوة لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الإسلامي والعربي".

وأضاف رئيسي "المقاومة الملحمية والصمود الذي جسده الشعب اليمني بشبابه البواسل من أجل الدفاع عن عزته واستقلاله في مواجه الاستكبار وأذنابه أذهل العالم"، مشيرا إلى أن "هذا الانتصار المشرف لا يتعلق باليمنيين فحسب وإنما بأحرار العالم جميعا".

وتابع رئيسي أنه "لا يحق لأحد من خارج اليمن أن يقرر مصير هذا البلد"، معتبرا أنه "لقد اتضح للعالم أجمع اليوم، بمن فيهم المعتدون، من هو المنتصر الحقيقي في هذه الميدان".

 

الرئيس الإيراني اليمن إبراهيم رئيسي إران رئيسي

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