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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يسترجع ذكرياته مع الأهلي بالفوز على ريال مدريد

صدى البلد

استرجع عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق ذكرياته مع مباراة نادي القرن أمام ريال مدريد والتي انتهت بفو النادي الاهلي 

ونشر عصام الحضري فيديو من المباراة وعلق قائلا " ‬‏زي النهاردة من ٢٠ سنة وتحديداً ٤-٨-٢٠٠١ قدمت أوراق إعتمادي أمام جمهور النادي الأهلي العظيم في مباراة القرن بين الأهلي نادي القرن في إفريقيا وريال مدريد نادي القرن في أوروبا 

وقال : كسبنا المباراة دي ١-٠ بهدف النيچيري صنداي إنفراد عالمي وفاكر صوت كابتن حمادة إمام الله يرحمه وهو بيقول ( جول من بتوع الأرچنتييييين يا خسارة يا خسارة يا وائل ) ، ذكريات جميلة".
 

واحتفل عصام الحضري حارس مرمي النادي الأهلي السابق بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز .

 

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أ‏الف مليون لأبطال النادي الأهلي ومجلس الإدارة وكل جماهيره على البطولة العاشرة ومزيد من البطولات".

 

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس

عصام الحضري الأهلى النادي الأهلي ريال مدريد حارس مرمي المنتخب المصري

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