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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو .. عمرو رضا يخسر من بطل كازاخستان في ربع نهائي المصارعة

صدى البلد

خسر عمرو رضا لاعب منتخب مصر للمصارعة أمام بطل كازاخستان في ربع نهائي في وزن 125 كجم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

 

وفشل عمرو رضا في الصعود الي دور نصف النهائي بالهزيمة أمام بطل كازاخستان بنتيجة 8-5  لينتظر وصوله الي دور النهائي من اجل خوض دور الترضية للمنافسة علي ميدالية برونزية.

 

وفاز عمرو رضا علي كامييل ريبياك بطل بولندا في مباراة ثمن النهائي بنتيجة 6-1 ليصعد الي ربع نهائي منافسات المصارعة في أولمبياد طوكيو.


وكان محمد إبراهيم كيشو قد توج أمس بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم، وذلك بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 1/1، حيث أحرز كيشو النقطة عن طريق اللعب الفني، في المقابل أحرز البطل الروسي النقطة عن طريق الإنذار.

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

 

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

 

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.



وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

عمرو رضا منتخب مصر للمصارعة بطل كازاخستان وزن 125 الألعاب الأولمبية أكبر بعثة مصرية

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