اختصاصات صندوق التأمين على الودائع بالقانون الجديد.. تعرف عليها

يهدف قانون البنك المركزي، إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فضلاً عن إقراره مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، لضمان عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة ، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

كما يستهدف القانون الصادر برقم 194 لسنة 2020، مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

اختصاصات صندوق التأمين على الودائع

و وفقا للقانون ، يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزى، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتى :

1- وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .

2- تشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .

3- تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .

4- نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .

5- الموارد المالية للصندوق و قواعد وأوجه الصرف منها .

6- نظام مراجعة حسابات الصندوق.

ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى.