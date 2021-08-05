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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ناهد السباعي تشارك جمهورها صورا من حمام السباحة

صدى البلد

نشرت الفنانة ناهد السباعي في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة من داخل حمام السباحة بصحبة عصفورها.

 

وتفاعل الجمهور معها عبر السوشيال ميديا، ونالت الصورة إعجابهم، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: جميلة يا نودي - قمر - ربنا يحميكي.

 

يذكر أن ناهد السباعي شاركت فى فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.

 

كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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