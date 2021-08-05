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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأثير السلبي لـ التكنولوجيا..

خبيرة توضح الاستخدام الصحيح للأجهزة الإلكترونية

الدكتورة مادونا نعيم،
الدكتورة مادونا نعيم، أخصائي العلاج الطبيعي

قالت الدكتورة مادونا نعيم، أخصائي العلاج الطبيعي، إنه يجب أن يرفع الشخص الهاتف المحمول أو اى جهاز إلكترونى أو حتى الكتب عند استخدامها من أجل عدم التأثير الضار عليه، معقبة: "أنا اللي أرفع الشئ مش هو اللي يحركني".

 

وأضافت "مادونا" خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الاستخدام الخاطئ للأجهزة الإلكترونية يؤثر على التنفس بسبب تأثيره على القفص الصدري، بالإضافة إلى ألم فى فقرات الظهر.

 

ونصحت الأمهات الذين لديهم أبناء يقومون بإستخدام الأجهزة الإلكترونية بكثرة، بشراء كرسي مخصص له أثناء الإستخدام لفرد زراعيه وجعل مستوى الهاتف أو اللاب توب في مستوى نظره.

 

وفي سياق أخر، تحدثت الدكتورة مادونا نعيم، أخصائي العلاج الطبيعي، عن تأثير التكنولوجيا على الرقبة والظهر ووضعيات الجلوس الخاطئة.

 

وأضافت أن هناك العديد من التأثيرات السلبية نتيجة الاستخدام الخاطئ، ومنها استخدام الهاتف المحمول بطريقة خاطئة والانحناء عند النظر إليه.

 

وتابعت أنه كلما زاد الميل على الرقبة عند استخدام الهاتف المحمول، كلما زاد الضغط على الفقرات بنسبة 15 إلى 20% من وزن الشخص على الرقبة، لافتة إلى أنه يصاحبه التنميل فى الأذرع، وبالتالي في أصابع اليد.

جهاز إلكترونى العلاج الطبيعي القفص الصدري فقرات الظهر الاستخدام الخاطئ التنميل فى الأذرع تأثير التكنولوجيا

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