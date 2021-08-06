أخبار شمال سيناء في 24 ساعة.. المحافظ يعلن صرف التعويضات لقرى المثلث الأخضر ببئر العبد قريبا.. وتجهيز 43 ورشة صناعية بمجمع للصناعات الصغيرة بالمساعيد 

شوشة : صرف التعويضات الخاصة بقرى المثلث الأخضر ببئر العبد قريبا

إقامة مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد

رئيس مدينة الحسنة يحيل عددا من المسؤولين للتحقيق

شهدت محافظة شمال سيناء عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدي البلد احداث 24 ساعة بمحافظة شمال سيناء فيما يلي :

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة والزراعات بقرى المثلث الأخضر ببئرالعبد وانهاء إجراءات الاستعلام الأمنى لهم.خلال فترة وجيزة ، مشيرا إلى أنه تم ايداع المبالغ المستحقة التعويضات بمجلس المدينة منذ شهرين.

وأكد اللواء شوشه، أنه تم تكليف رئيس مجلس مدينة بئر العبد، برفع كفاءة العمارة السكنية بقرية قاطية بإجمالي ٤٠ وحدة سكنية بعد إلحاق أضرار بها بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين المستحقين لصرف التعويض خارج حرم مطار العريش الجوي، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لمعاينتها .



كما تم الإنتهاء بشكل شبة كامل من المعاينات بالشيخ زويد ماعدا بعض الزراعات ، و كذلك باقى الزراعات والمباني بمدينة العريش العاصمة ، مشيرا الي ان هناك لجان قامت بمعاينة منطقتي السبيل وزارع الخير لكن هناك مناطق أخرى جارى التنسيق لمعاينتها خاصة جنوب الطريق الدائري القديم ويتم الترقيم والتصوير حتى يحصل كل مواطن على حقه.

وفي سياق متصل أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، أنه يجري العمل في إقامة مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد ، حيث تم تجهيز 43 ورشة صناعية منها بمختلف الأدوات والمعدات في الأنشطة الحرفية المتنوعة ، والتي من بينها والنجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية .

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء إن الانتهاء من تنفيذ سور حول المنطقة، لبدء العمل في الورش المملوكة للمواطنين، وذلك لتقديم خدماتها المترددين عليها. حيث بلغت تكلفة إقامة السور نحو 30 مليون جنيه.

وقد تم تشغيل الورش الموجودة بالفعل داخل المنطقة منذ افتتاحها في العيد القومي للمحافظة أبريل 2021م.

وأشار المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بمحافظة شمال سيناء، أنه جارى العمل حاليا في الإنشاءات والمباني .. كما تم توريد معدات عدد من الورش لتجهيزها .. مشيرا الى أن وزارة التعاون الدولي خصصت مبلغ 5 ملايين جنيه كمنحة لإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية بالمنطقة.

كما تم تزويد المنطقة ب 6 محولات كهرباء جديدة بتكلفة 12 مليون جنيها، والتنسيق مع شركة المياه لتوصيل خطوط مياه جديدة الى المنطقة .. حيث يقام المجمع على قطعة الأرض المخصصة له مساحتها واحد كيلو مترا مربعا جنوب حي المساعيد بالعريش.



كما تفقد اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء عددا من القري والادارات الخدمية ، لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ونظرا لعدم وجود عدد من العاملين بهذه القري فقد تم إحالة رئيس قرية وعدد من العاملين فى الى التحقيق لتغيبهم عن العمل .

وأشار رئيس المركز والمدينة ، الى أنه تم المرور على قرية الجدى لمتابعة سير العمل فى جميع الإدارات الخدمية بالقرية لوحظ عدم وجود رئيس القرية فى مقر عمله وكذلك غياب بعض الموظفين.

كما تم المرور على الوحدة الصحية لمتابعة مدى انضباط العاملين بها، وتم مراجعة دفاتر الحضور والانصراف وتم تحويل جميع المقصرين الى الشؤون القانونية بالمجلس ، وأضاف أنه بالمرور أيضا على مركز الشباب بالقرية و تم التأكد من التزام وحضور الجميع.

وأكد رئيس المركز والمدينة، إحالة الموظفين الذين ثبت غيابهم وعدم تواجدهم من واقع مراجعة دفاتر الحضور والانصراف فى جميع الإدارات إلى الشؤون القانونية بمجلس المدينة ، وأن يتم تطبيق القانون على جميع المقصرين فى أداء أعمالهم، وعلى ضرورة الالتزام والانضباط فى العمل حفاظا على مصالح المواطنين، والعمل على رفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لكل أهالى وسط سيناء .