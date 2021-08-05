جامعة الإسكندرية تنعى حسب الله الكفراوي

نعت أسرة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور له بإذن الله، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، الذى وافته المنية اليوم.

تخرج الراحل في جامعة الاسكندرية، وعمل وزيراً للإسكان لمدة 16 عاما من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وعين محافظا لدمياط فى نوفمبر عام 1976، ثم رئيساً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيبا للمهندسين العام 1991، ولقب "بأبو المدن الجديدة"، لإشرافه على تنفيذ الجيل الأول لعدد من المدن الجديدة، أبرزها 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة، ومراقيا.

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حصل الراحل على قلادة النيل العظمى هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامًا مميزًا يؤثر علي حياة المصريين، وذلك تقديراً لما قام به من إنجازات وجهود لخدمة الوطن

نسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاؤه الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون.