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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: لا شكوى من الطلاب خلال التسجيل باختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

وزرة التعليم العالى
وزرة التعليم العالى

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد شكوى من الطلاب حتى الآن بالتسجيل للتقديم باجتياز اختبارات القدرات ، مشيرا إلى أن الموقع استقبل آلاف الطلاب منذ اتاحته امس.

وأضاف المصدر، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات تستقبل الطلاب راغبي التسجيل باختبارات القدرات ، بينما موقع التنسيق متاح للطلاب على مدار ال24 ساعا.

 

ويقدم "صدى البلد" معلومات هامة لطلاب الثانوية العامة حول الأوراق المطلوبة لأداء لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات الحكومية 2021:
- التسجيل في الاختبارات يكون عبر موقع التنسيق 
- تنطلق الاختبارات يوم السبت الموافق 7 /8 /2021
- لابد من إحضار رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.
- يجب أن يكون هناك صورة من رقم الجلوس لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.
- إحضار عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات
-  اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.
- هذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط .

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق الجامعات 2021 ، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويتم التسجيل في الاختبارات عبر موقع التنسيق، بينما تنطلق الاختبارات يوم السبت الموافق 7 /8 /2021 وتستمر حتى الخميس 19 /8 /2021، وللتسجديل عبر هذا الرابط 

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

التعليم العالي وزارة التعليم اختبارات القدرات الثانوية العامة تنسيق الجامعات

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