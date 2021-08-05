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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعيد الكعبي:وانت ماشى مع مصري امشى فاتح صدرك مفيش بديل عن مصر

المعلق الإماراتي
المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي

عبر المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي على مدى حب الشعب الإماراتي للشعب المصري، مؤكدا:" اللى عايز يبقى عربى معندوش خيار تاني غير إنه يحب مصر".


وأوضح الكعبي، خلال حواره مع برنامج “مصر تستطيع”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، قائلا:"إذا كان المصريون يحبونى فأنا أعشقهم، المصريين بالنسبة للإماراتيين هم القلب، والضهر، وانت ماشى جنب مصرى تقدر تمشى فاتح صدرك".

 

وأضاف المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، أن حكيم العرب الشيخ زايد وصّي أبناءه بحب مصر والوقوف فى صفها.

 

وعن حبه وتشجيعه لنادى الزمالك، قال:"أول مرة اتفرجت على الكرة المصرية كانت عام 1978، فى نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك اللى انتهى 2/4 لصالح الأهلى".

 

وأوضح الكعبي، قائلا:" بشجع نادى الزمالك بالرغم من هزيمته حينها، إلا أنه كان يقدم كرة قدم غاية فى الروعة".

 

ولفت  إلى أنه كان لاعب كرة قدم، معقبا:" ركزت فى الجامعة والدراسة وتخرجت في كلية الإعلام".

 

وأشار على سعيد الكعبي، إلى أن أصدقاءه نصحوه بالتعليق على مباريات كرة القدم، معقبا: "يفضل أن يكون الحكم، المدرب، المعلق، لاعبي كرة قدم سابقين".

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