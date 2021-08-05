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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول التنسيق بـ التعليم العالي يكشف عن موعد التقديم لاختبار القدرات بالكليات

التعليم العالي
التعليم العالي

قال سيد عطا، المسئول عن موقع التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن  يوم السبت المقبل7-8 وحتى 19-8 سيشمل بدء اختبار القدرات لكليات الإعلام، والفنون الجميلة، والتربية الموسيقية، والرياضية، وكلية التمريض، والسياحة.

 

وتابع "عطا"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الجامعات الخاصة سيكون لها تنسيق على مواقع الانترنت هذا العام، مشيرًا إلى أن الشهادات المعادلة تقدم للجامعات الخاصة مباشرة، وهذا قرار المجلس الأعلى للجامعات.

 

ولفت المسئول عن موقع التنسيق بوزارة التعليم العالي، إلى أن الجامعات الخاصة لا تعمل إلا وفق ضوابط معينة محددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وليس من تلقاء نفسها.

 

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أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد شكوى من الطلاب حتى الآن بالتسجيل للتقديم باجتياز اختبارات القدرات ، مشيرا إلى أن الموقع استقبل آلاف الطلاب منذ اتاحته امس.

 

وأضاف المصدر، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات تستقبل الطلاب راغبي التسجيل باختبارات القدرات، بينما موقع التنسيق متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.

 

ويقدم "صدى البلد" معلومات هامة لطلاب الثانوية العامة حول الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات الحكومية 2021:
- التسجيل في الاختبارات يكون عبر موقع التنسيق 
- تنطلق الاختبارات يوم السبت الموافق 7 /8 /2021
- لابد من إحضار رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.
- يجب أن يكون هناك صورة من رقم الجلوس لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.
- إحضار عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات
-  اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.
- هذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط .

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق الجامعات 2021 ، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.


ويتم التسجيل في الاختبارات عبر موقع التنسيق، بينما تنطلق الاختبارات يوم السبت الموافق 7 /8 /2021 وتستمر حتى الخميس 19 /8 /2021، وللتسجيل عبر هذا الرابط

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

وزارة التعليم اختبارات القدرات الثانوية العامة التعليم العالي البحث العلمي الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات

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