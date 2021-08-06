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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيلهما يكشف مصير مصطفي فتحي وطارق حامد مع الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد يحيي وكيل أعمال اللاعبين عن مصير مصطفي فتحي نجم الزمالك المعار حاليا لـ سموحة والذي ينتهي عقده الموسم الحالي.

وأكد أحمد يحيي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن مصطفي فتحي طبيعي سيعود للزمالك عقب انتهاء اعارته مع سموحة مشددا ان مسؤولي الزمالك لم يتحدثوا مع مصطفي فتحي بشان عودته للفريق او تجديد اعارته مع سموحة.

وأضاف أحمد يحيي أن عقد مصطفي فتحي مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم المقبل مشددا ان اللاعب لم يتلق أي عروض من أي فريق وكل ما يثار مجرد شائعات. 

وأكمل ان بيراميدز لم يرسل أي عرض رسمي لـ مصطفي فتحي مشددا ان سموحة هو اكثر نادي يرغب في بقاء مصطفي فتحي به.

وعن طارق حامد نجم الزمالك والذي ينتهي عقده الموسم المقبل فأكد ان مسؤولي النادي لن يتحدثوا مع طارق حامد بشان تجديد التعاقد حتى الان ولكن اللاعب.

الأهلي يتراجع في تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

 

تراجع فريق الكرة بالنادي الأهلي في التصنيف العالمي للأندية في أحدث تصنيف صادر من موقع «footballdatabase» العالمي المتخصص في ترتيب أندية العالم.

 ورغم تراجع الأهلي عالميا، إلا أنه حافظ على صدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية، واحتل المارد الأحمر المركز رقم 28 عالميا بعكس الشهر الماضي الذي احتل فيه المركز رقم 25 على مستوى فرق العالم.

ورغم تراجع النادي الأهلي في الترتيب العالمي إلا أنه تفوق على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، منها توتنهام الإنجليزي، روما ولاتسيو الإيطاليين، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

 

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مركزا واحدا هذا الشهر، ليحتل المركز 134 عالميا بعدما كان في المركز 135 في الشهر الماضي، وتواجد في المركز الثاني بقائمة الأندية المصرية والأفريقية.

واحتل فريق بيراميدز المركز الـ 440 عالميا والـ 23 أفريقيا، والثالث بقائمة الأندية المصرية في هذا التصنيف الشهري.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في التاسعة من  مساء يوم السبت 7 أغسطس 2021 في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز .

ويلعب نادي الزمالك مع نظيره غزل المحلة في السابعة مساء السبت أيضا، في لقاء مؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري.

وسيطر النادي الأهلي على قمة الدوري المصري الممتاز مجدداً بعد رحلة شاقة وطويلة غاب خلالها عن الصدارة بسبب العدد الكبير من المباريات المؤجلة لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع النادي الأهلي  تحقيق فوز غالي علي نادي وادي دجلة (2-1) ليصعد إلى المركز الأول  في ترتيب الدوري المصري  برصيد 61 نقطة ليتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على منافسه نادي الزمالك بعد أن خاض كلا من الفريقين 27 مباراة.

 

الزمالك طارق حامد بيراميدز مصطفى فتحي أون تايم سبورت غزل المحلة

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