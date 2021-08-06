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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أولمبياد طوكيو .. ضياء الدين جودة يودع منافسات الترضية بالمصارعة الحرة

صدى البلد

ودع ضياء جودة لاعب منتخب مصر للمصارعة منافسات دور الترضية في منافسات 125 كجم لدور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تقام فعالياتها حتي يوم 8 أغسطس الجاري.

وخسر ضياء جودة من الصيني زيهويل دينج  بنتيجة 7 -2 ليودع  منافسات المصارعة ويفشل في استغلال ثاني فرصه في حصد ميدالية أولمبية لمصر.

وكان جودة قد خسر أمام جينو بيترياشفيلي بطل جورجيا والمصنف الأول عالميا في منافسات المصارعة الحرة وزن 125 كجم في دور ال 16بعدم التكافؤ 11-0.

وكان محمد إبراهيم كيشو قد توج أمس بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم، وذلك بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 1/1، حيث أحرز كيشو النقطة عن طريق اللعب الفني، في المقابل أحرز البطل الروسي النقطة عن طريق الإنذار.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

مصر منتخب مصر للمصارعة ضياء جودة دور الترضية منافسات 125 الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 زيهويل دينج ميدالية أولمبية لمص

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