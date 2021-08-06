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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد بيومي عن رحيل ميسي: أشك أن حد هيشوف الليجا

صدى البلد

علق الناقد الرياضي خالد بيومي ليونيل ميسي عن برشلونة بعد عدم التوصل الى اتفاق بين اللاعب والفريق .

 

وغرد  خالد بيومي عبر تويتر قائلا "‏‏‏ميسي مشي ورونالدو من قبله حد هيشوف الليجا اشك".


 

وأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي .

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".
 

وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".
 

وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

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