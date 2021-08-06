رسالة من حمدي فتحي لبدر بانون بعد إصابته بفيروس كورونا

وجه حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لصديقة بالفريق بدر بانون بعد إصابته بفيروس المستجد.



ونشر حمدي فتحي عبر استوري حسابة بإنستجرام صورة لبدر بانون وعلق قائلا "الف سلامة عليك يا حبيبي ان شاء الله ترجع بسرعة ".







وظهرت المسحة الطبية التي خضع لها بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابته بفيروس كورونا.





وتغيب بدر بانون عن مباراة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة وخضع لمسحة قبل المباراة.

واعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه وادي دجلة أول أمس الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.