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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع ملحوظ .. درجات الحرارة اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6-8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

القاهرة العظمى 42 والصغرى 29

الإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26

الإسماعيلية العظمى  41 والصغرى 24

الدقهلية العظمى 40 والصغرى 26

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28

المنيا العظمى 43 والصغرى 25

حيث تتوقع هيئة الأرصاد بطقس حار على معظم محافظات البلاد،  رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة .

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة الذي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحبه ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة أيضا بمحافظات الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موعد انكسار الموجة الحارة، سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى الصعيد بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى ثلاث درجات مئوية.

درجات الحرارة اخبار التوك شو الطقس ارتفاع درجات الحراة استوديو برنامج صباح البلد

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