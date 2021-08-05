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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية خلال هذه الفترة

امطار في السعودية
امطار في السعودية

 توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي ، اليوم (الخميس)، استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة الموافق 6 أغسطس 2021 وحتى الثلاثاء القادم الموافق 10 أغسطس 2021.

وبين المركز في بيان له  أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، والتي قد تُصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55 كلم/ س.

وافاد المركز  بإستمرار  تأثيرها من يوم الجمعة إلى الثلاثاء بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة عسير في: "أبها، وخميس مشيط، ومحايل، والمجاردة، ورجال ألمع، وبارق، وتنومة، والنماص، وبلقرن، وظهران الجنوب، والحرجة، وسراة عبيدة، وبيشة، والبرك

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وبحسب البيان فمن المتوقع أن  تشمل الحالة منطقة جازان في: "جازان، وبيش، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وفرسان، وفيفا، والعارضة، والداير، وهروب، والخوبة، والحقو"، ومنطقة الباحة في: "بلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواه، والعقيق"، ومنطقة مكة المكرمة في: "الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات".

ويمتد تأثير الأمطار لتكون من خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة على منطقة مكة المكرمة، ومنطقة نجران والمحافظات التابعة لها، ومنطقة المدينة المنورة.

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