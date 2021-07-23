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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. طقس غير مستقر يضرب المملكة والبرق يضيء ليل الرياض.. فيديو

الطقس في السعودية
الطقس في السعودية

 تأثرت العاصمة السعودية الرياض الليلة الماضية وعلى غير العادة بعاصفة مطرية غير اعتيادية، بدأت بالبروق الكثيفة المتتابعة التي أضاءت ليل الرياض، ثم تبعتها الرياح الهابطة والأمطار الغزيرة في شدة غير معهودة بالنسبة لهذا الوقت من العام، وفق طقس العرب.

ويُذكر أن التوقعات الجوية الصادرة عن طقس العرب كانت قد أشارت مُنذ أيام لاحتمالية تعرض مدينة الرياض لحالة من عدم الاستقرار الجوي.

 وبحسب طقس العرب تُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية للأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار إلى تزايد تأثر المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يومي الجمعة والسبت بكتلة هوائية ذات رطوبة عالية، ستعمل على زيادة كبيرة في وتيرة وغزارة الأمطار الرعدية لتصبح الأمطار أكثر غزارة ومترافقة بالسيول وزخات البرد في مناطق واسعة.

وبحسب آخر ما صدر من مُخرجات النماذج العددية فيُتوقع أن منطقة جازان بمرتفعاتها وسهولها، إضافة إلى عسير و الباحة و الطائف يومي الجمعة والسبت حبت تأثير سُحب ركامية رعدية قوية، تحمل معها الأمطار الرعدية الغزيرة وزخات من البرد التي ستكون كثيفة ومتراكمة أحياناً، مع فرصة عالية لتشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية، وقد تمتد بعض هذه السحب نواحي الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة ولكن بشدة أقل.

 

السعودية الرياض طقس العرب مدينة الرياض عاصفة مطرية الأمطار الغزيرة

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